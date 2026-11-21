Este sábado pasada las 10 de la mañana, un auto Chevrolet Cruze intentó esquivar a otro vehículo, se despistó y chocó contra un motociclista que estaba estacionado y una vivienda.

El siniestro fue en la esquina de Rufino Fal y Alsina. El hombre que estaba en la moto, arriba de la vereda, fue trasladado al Hospital Municipal con heridas.

En tanto, la conductora del Chevrolet Cruze resultó ilesa. En el lugar trabajó un móvil del Cuartel Central de Bomberos que verificó la pérdida de combustible.

Además, un móvil del Comando de Patrullas ordenó el tránsito.