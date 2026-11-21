La Unión Cívica Radical presentó un Proyecto de Ordenanza para modificar el artículo 4°, inciso 4, de la normativa que regula la circulación de vehículos eléctricos personales, como monopatines, bicicletas y triciclos eléctricos, en el Partido de Olavarría.

El objetivo de la iniciativa es eliminar la prohibición de desplazarse por las avenidas de la ciudad con este tipo de dispositivos.

Desde el espacio, señalaron que restringir la circulación de vehículos de movilidad personal por estas arterias no sólo contradice lo establecido por la Disposición N° 480/2020 de la Agencia Nacional de Seguridad Vial, sino que también dificulta el acceso de los usuarios a determinados sectores de la ciudad.

En este sentido, consideraron necesaria y oportuna la implementación de la Ordenanza 4903/22, aunque remarcaron la importancia de introducir modificaciones para adecuarla a los lineamientos establecidos por la disposición nacional y de esta manera alentar el avance hacia una movilidad sustentable.