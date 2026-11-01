Embajadores, por ventaja deportiva sorteó la Reclasificación

Embajadores aprovechó la ventaja deportiva y logró la clasificación a Cuartos de Final del certamen organizado por la Liga de Fútbol de Olavarría.

El CEO igualó 2 a 2 frente a Sierra Chica y, gracias a la ventaja deportiva, consiguió avanzar de instancia.

Nicolás Daffara y Nahuel Moro fueron los autores de los goles para el conjunto de Embajadores, uno en cada tiempo, mientras que Manuel Molina e Isaías Aguirre marcaron para Sierra Chica en el complemento.

De esta manera, el equipo dirigido por San Julián se sumó a San Martín y El Fortín, que habían conseguido sus respectivas clasificaciones en la competencia local.

La llave de Reclasificación se cerrará el venidero martes cuando Estudiantes reciba a Colonias y Cerros desde las 19:00.