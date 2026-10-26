El cielo celeste sólo se asomó un ratito a la mañana

Este lunes, a la hora que la mayoría de los olavarrienses se dirigía a sus ocupaciones laborales o escolares parecía que al fin la primavera se hacía presente, con un cielo impecablemente celeste. Y esa pintura duró muy poco.

A las 10 de la mañana el celeste pleno había dado paso a un cielo mayormente nublado, con una temperatura de 10 grados y la expectativa de una máxima de 17 grados en horas de la tarde.

La buena noticia es que a lo largo de toda la semana se esperan máximas en 20 grados o más aún y con probabilidad de tormentas aisladas sólo el miércoles por la tarde-noche.

Este martes las marcas térmicas estarán entre los 10 y los 20 grados, con cielo mayormente nublado y el miércoles oscilarán entre los 11 y los 21.

Para el jueves se esperan temperaturas de entre 10 y 20 grados y el viernes se anuncia que la columna de mercurio irá entre los 10 y los 23 grados, en ambos casos con cielos también mayormente nublados.

No se liberarán los olavarrienses de las nubes ni sábado, ni domingo, aunque no se esperan precipitaciones. El sábado la temperatura mínima será de 12 grados y la máxima de 25 y el domingo estará entre los 15 y los 23 grados.