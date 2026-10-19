La primavera dio la cara en Olavarría, aunque no por mucho tiempo

Cielo celeste como no se disfrutaba desde hace varios días en Olavarría para el arranque de la semana laborable, con una temperatura a las 9 de la mañana de 9.1 grados y una mínima de 2.3ºC registrada a las 4.15 de la madrugada según el primer informe de la jornada de la estación local del Servicio Meteorológico Nacional.

Para este martes se espera una mínima de 6 grados, una máxima de 18 y soleado hasta el mediodía. La nubosidad irá in crescendo desde las primeras horas de la tarde.

A no entusiasmarse demasiado con el buen tiempo. Según el SMN para el miércoles se anuncia una mínima de 10 grados, una máxima de 19 y un 70% de probabilidades de lluvia. Seguirá la temperatura agradable el jueves, con marcas entre 10 y 20 grados y una alta expectativa de lluvias débiles a partir de las 18.

Las marcas térmicas se mantendrán el viernes en el mismo rango, con cielos cubiertos desde media mañana y lloviznas en horas de la noche

Para el sábado se esperan temperaturas entre 11 y 17 grados con cielos entre nublados y parcialmente nublados, que continuarán hasta el domingo a la tardecita, que se aguarda con un 30% de posibilidades de lluvias débiles.