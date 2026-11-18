La Asociación de Institutos de Enseñanza Privada de Argentina (AIEPA) marcó la necesidad de avanzar con cambios en la legislación vinculado a la educación privada. Estiman que en 4 años la matrícula del nivel secundario va a bajar a la mitad y que eso le generará problemas económicos o de funcionamiento. Qué alternativas proponen.

El problema se puso en tela de juicio durante el Congreso Nacional de Educación que reunió a representantes de más de 400 colegios privados de todo el país. Ahí expuso Rafael Rofman, un experto en demografía, quien dijo que “en 2030 la escuela secundaria va a tener la mitad de alumnos que hoy. Lo sabemos a ciencia cierta y es algo que no va a cambiar porque esos chicos ya nacieron”.

En este escenario, Rofman marcó que los colegios privados deben anticiparse y tomar la iniciativa. Más precisamente, propuso “pensar junto a otros establecimientos desde la colaboración y no la competencia, evaluar fusiones o acercamientos estratégicos para compartir costos e infraestructura, rediseñar propuestas con nuevas ofertas educativas, como educación de adultos y formación continua, e incorporar nuevas capacitaciones”.

La caída en la matrícula esperada para el 2030 equivale a 1,2 millones de estudiantes menos que en 2023. Para el secundario, la reducción sería del 50% y para el primario del 27%. Martín Zurita, director ejecutivo de la organización, afirmó que esta caída en la matrícula afirmó que este es el “gran dilema” de las instituciones educativas de gestión privada. “Estamos obligados a trabajar en una transformación que contemple los costos, la adaptación tecnológica y los cambios en los equipos pedagógicos”, afirmó el dirigente.

Uno de los planteos de Zurita tiene que ver con modificar la legislación vigente. “¿Sigue teniendo lógica imponer un mínimo de 20 alumnos por grado para sostener una subvención del Estado?”, se preguntó.