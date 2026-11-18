El Consejo Federal confirmó detalles organizativos sobre los primeros 90 minutos de la final de la Región que tendrá a Racing visitando a Huracán en Ingeniero White.

El “Chaira” se presentará el venidero domingo desde las 20:00 en Ingeniero White, por la definición de la Región Pampeana Sur con variantes obligadas en su once debido a la expulsión de Pablo Mujica y Nadir Hadad, que se suman a Jonatan Galmez y Santiago Izaguirre.

Lucas Rodríguez, oriundo de Río Tercero, será el encargado de impartir justicia en el “Bruno Lentini” donde el “Globito” oficia de local y espera por una sanción de la Agencia de Prevención de Violencia en el Deporte por los graves incidentes ocurridos el pasado fin de semana.

El cordobés estará acompañado por Lautaro Macchiavello y Agustín Villafañe como asistentes y Joaquín Paredes que se desempeñará como cuarto árbitro, todos oriundos de Río Tercero.