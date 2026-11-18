Para Eliana Mondello, tener un terreno propio significa mucho más que contar con un espacio donde construir. Es la posibilidad de echar raíces y proyectar un futuro en Sierras Bayas, la localidad donde quiere formar su hogar. Integra una de las familias que accedió a uno de los 108 lotes con servicios del barrio ETA, una oportunidad que representa el primer paso hacia el sueño de la casa propia.

Sin embargo, aunque la adjudicación representa un paso fundamental, todavía queda un camino por recorrer, que es conseguir los recursos necesarios para comenzar a construir.

Hasta acceder al lote, Eliana era inquilina y la posibilidad de tener una vivienda propia estaba presente desde hacía años, como parte de ese proyecto de futuro que muchas familias sostienen a pesar de las dificultades económicas. Su historia con el programa de lotes comenzó hace aproximadamente seis años, cuando los terrenos fueron cedidos al Municipio.

"Soy una de las familias que viene desde casi el inicio. Hay otras que están desde el primer día", comentó Mondello. Para participar del proceso, primero debían inscribirse en el Registro de Demanda Habitacional y luego mantener reuniones con integrantes de la Dirección de Casa de Tierras del Municipio, que acompañaron a las familias durante las distintas etapas.

Cuando finalmente llegó la noticia de la adjudicación, "fue una alegría enorme, una emoción difícil de explicar. Significó una oportunidad muy importante para nuestra familia y la ilusión de empezar a cumplir el sueño de tener nuestra casa propia", recordó con alegría la vecina de Sierras Bayas.

La adjudicación abrió una nueva etapa, aunque no significó el final del recorrido. Actualmente, Eliana todavía no comenzó a construir y se encuentra organizándose para definir cómo dar los primeros pasos. "Se empieza desde cero, en realidad", explicó.

En ese camino, uno de los principales obstáculos es el económico, donde el ahorro aparece como la primera dificultad, en un contexto en el que “muchas familias apenas llegan a fin de mes. A eso se suman los costos de los materiales y la mano de obra” señaló la adjudicataria, que eso representa otro desafío para quienes buscan levantar su vivienda.

Frente a esa realidad, Eliana considera que sería importante volver a contar con programas de acceso a la vivienda como el Procrear, que en otros momentos ofrecieron herramientas para facilitar la construcción y el acceso a una casa propia.

A pesar de las dificultades, la ilusión permanece, aunque todavía no pudo comenzar a edificar, ya imagina cómo será el día en que finalmente pueda abrir la puerta de su casa. "Será cumplir un sueño, abrir la puerta de nuestro hogar y saber que todo el esfuerzo valió la pena", expresó con emoción al imaginar ese día la sierrabayense.



Mientras tanto, el terreno en Sierras Bayas representa mucho más que una adjudicación es el comienzo de un proyecto familiar que lleva años esperando convertirse en realidad.

(Esta nota fue realizada por la estudiante de periodismo Victoria Brauton en el marco de las Prácticas Preprofesionales de la carrera de Periodismo de la Facultad de Ciencias Sociales, Unicen)

