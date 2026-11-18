Con el objetivo de garantizar la seguridad eléctrica, promover el uso responsable de la energía y proteger a los usuarios que regularmente cumplen con sus obligaciones, Coopelectric llevó adelante nuevos procedimientos para detectar y desactivar conexiones clandestinas.

Los operativos se concretaron en dos comercios ubicados en Avenida Colella al 1800 y Belgrano al 1800 de la localidad de Hinojo; y en una vivienda situada en zona “La Feria” de Colonia Hinojo.

Las actuaciones fueron coordinadas por el área técnica del Servicio Eléctrico y contaron con la presencia de un escribano público, que verificó las irregularidades detectadas y labró las actas correspondientes conforme a la normativa vigente.

Se agregó que "las personas físicas o jurídicas involucradas en los fraudes eléctricos incurren en un delito penal y se enfrentan a denuncias judiciales, multas y otras sanciones." En tal sentido, Coopelectric realizará el cálculo del costo retroactivo de la energía y/o potencia consumida de manera irregular para ser recuperada e iniciará las acciones legales que correspondan en cada caso.

Desde la cooperativa se indicó que "las conexiones clandestinas constituyen una práctica ilegal que afecta la calidad y confiabilidad del servicio. No sólo perjudica al sistema eléctrico y a los usuarios que cumplen con sus obligaciones, sino que además representan un riesgo para la seguridad ciudadana".

Desde el punto de vista técnico, se precisó que "el hurto de energía puede generar sobrecargas, variaciones de tensión y daños en instalaciones eléctricas; y al mismo tiempo dan lugar a condiciones sumamente peligrosas incrementando el riesgo de accidentes para vecinos y terceros en la vía pública, como así también para quienes las realizan".