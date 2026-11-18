Este miércoles por la tarde, a las 14, se realizó el acto de presentación de la Guardia Urbana, la nueva fuerza de seguridad impulsada y creada por el Ejecutivo Municipal.



La ceremonia comenzó con la entrega de diplomas a todos los egresados de la nueva Guardia Urbana, que comenzará oficialmente a funcionar en las calles de la ciudad.



El secretario de Protección Ciudadana Elías Quintas fue quien tomó la palabra para dar formalidad al inicio de las actuaciones por los nuevos efectivos y expresó que “tendrán las responsabilidad de representar al servicio de seguridad del Estado Municipal en las calles, los barrios y frente a los vecinos”.



“Estamos dando un paso muy importante en materia de seguridad pública, la creación de la Guardia Urbana no es una decisión aislada ni respuesta improvisada, es parte de una política pública”, remarcó.



“No venimos a reemplazar a la Policía de la Provincia ni asumir competencias que no nos corresponden, venimos a fortalecer el programa de seguridad ciudadana de Olavarría”, sostuvo Quintas.



Los nuevos agentes recibieron una formación inicial de 180 horas en la que adquirieron herramientas y conocimientos en materia legal, operativa y práctica con “especial atención en los derechos humanos, la resolución de conflictos y la actuación responsable frente a la comunidad”.



Posteriormente, el intendente Maximiliano Wesner felicitó a los agentes egresados de la Guardia Urbana y aseguró que su labor se verá reflejada en “las calles y los espacios públicos de la ciudad”.



Indicó que el proyecto, aprobado por el HCD, fue impulsado por Quintas y “va a trascender la gestión que nos toca llevar adelante. Es una garantía para todos los vecinos, llegó para quedarse y articular con todas las fuerzas y dependencias policiales”.



Destacó que su creación se enmarca en el plan de seguridad de su gestión, sumada a la colocación de cámaras de seguridad, con 120 nuevas en 2027 y la descentralización de las dependencias policiales en el Partido.



“A partir de hoy, con cinco móviles nuevos, nuestro objetivo es estar más cerca, estar en la calle, con presencia y tratar de vivir un poco más seguro todos los días”, apuntó.

Para finalizar el acto, se realizó la entrega de llaves de los nuevos cinco patrulleros a los agentes en el sector de las escalinatas de la Casa del Bicentenario.



Vale destacar que arribaron especialmente para la ocasión en representación del Ministerio de Seguridad de la Provincia de Buenos Aires el Director Provincial de Articulación Institucional Mauricio Rodríguez y el Director Provincial de Control y Fiscalización Policial Sergio Gallardo.

Primera promoción

Banegas, Yanina Azucena

Bikart, Juan Alberto

Brahim, Alan Yamil

Clavellino, Noelia Guadalupe

Elsegood, Alejandra Soledad

Fernández, María Del Carmen

Hait Heinrich, Evangelina Marisol

Iriarte, Bárbara Anabela

Landa, Martin

Lindner, Marcos Alberto

Mares, Cecilia Luján

Olivera, Jonathan Ricardo David

Recalcatti, Ivana Berenice

Vivas Morales, María De Los Ángeles

Los promedios más altos correspondieron a Alejandra Soledad Elsegood y a Marcos Alberto Lindner.