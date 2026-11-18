Deportivo Morón avanzó a los Cuartos de Final de los Play-Off de la segunda categoría del fútbol argentino y fue con presencia para el representante olavarriense.

El “Gallito” igualó 1 a 1 ante Colegiales en el Nuevo Francisco Urbano y, aunque debió sobreponerse a un comienzo adverso, terminó aprovechando la ventaja deportiva para seguir con chances de llegar a Primera División.

En el equipo dirigido por Walter Otta que enfrentará a Colón en los Cuartos de Final, Braian Salvareschi fue titular y dejó el campo de juego a los 61´.