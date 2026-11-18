Personal de la Subdirección de Investigaciones de Olavarría allanó un domicilio por un hecho de grooming en el marco de la Operación Bonaerense Protección de las Infancias VIII.

De acuerdo a lo informado en el lugar, cuya ubicación no fue revelada, se secuestraron elementos informáticos.

Se informó además que las investigaciones iniciaron a partir de los reportes del Centro Nacional para Niños Desaparecidos y Explotados e impulsados por la UFI 22 a cargo del Dr. David Carballo.

Las órdenes de allanamiento fueron libradas por el Juzgado de Garantías 1.