Dos maestros por grado: el plan para implementar “parejas pedagógicas” en las escuelas bonaerenses

El debate sobre la calidad educativa en la provincia de Buenos Aires sumó una nueva e innovadora iniciativa legislativa. La diputada provincial y ex Consejera General de Educación, Luciana Padulo (Frente Renovador), presentó un proyecto de ley para incorporar la figura de la “Pareja Pedagógica” en el sistema educativo bonaerense.

El plan busca transformar la dinámica tradicional proponiendo que dos docentes compartan de manera sistemática la responsabilidad frente a un mismo grupo de alumnos.

Como parte de la agenda educativa del massismo, Padulo ató esta iniciativa a la urgencia de sancionar también la Ley de Bienestar Emocional. Apoyada en datos alarmantes de UNICEF —que ubican al suicidio adolescente como la primera causa de muerte entre jóvenes de 14 y 24 años—, la legisladora remarcó la necesidad de “abrir espacios dentro del aula, en donde los niños puedan hablar de lo que les pasa, y aprender a escucharse, como un ejercicio diario, en donde hablar de emociones y sentimientos sea un ejercicio legitimado por la propia escuela”.

A esta contención humana se le suma el abordaje estrictamente académico. “La presencia de dos docentes permitirá atender la heterogeneidad de los grupos, intervenir tempranamente ante dificultades y ofrecer un acompañamiento más cercano”, detalló Padulo. El texto establece una implementación progresiva con focos muy precisos:

–Alfabetización inicial: Priorizará la Unidad Pedagógica (1° y 2° grado de primaria) para asegurar la correcta apropiación de la lectoescritura.

–Articulación de niveles: Apuntará al tramo de transición entre 6° de primaria y 1° año de secundaria, un cuello de botella histórico.

–Escuelas vulnerables: Se destinará a instituciones con alta complejidad socioeducativa.



Caída de la natalidad y protección laboral docente

Más allá de la mejora en los aprendizajes, los fundamentos del proyecto esconden un fuerte componente de reordenamiento estatal y protección gremial.

En el texto, la legisladora argumenta que el sistema no arranca desde cero: la coenseñanza va en sintonía con el Compromiso Federal por la Alfabetización y ya tiene un antecedente en el programa provincial FoTIA (Fortalecimiento del Tramo de Inicio Acompañado), que incorpora docentes extra para seguir de cerca a los alumnos que ingresan a la secundaria.

Pero el dato central que acelera el debate es demográfico. Apoyada en un reciente informe del Renaper, la ley advierte que entre 2014 y 2023, la cantidad de nacimientos en la Provincia cayó un 47,92%. Esta crisis proyecta una reducción del 30,5% en la matrícula primaria entre 2025 y 2030, lo que dejará aulas vacías y a miles de docentes sin responsabilidad frente a los alumnos.

Ante el riesgo de cierres de cursos, el proyecto propone modificar el Estatuto Docente (Ley 10.579) para garantizar que todo maestro titular cuyo cargo sea suprimido por la baja de natalidad, sea reasignado automáticamente bajo la figura de Pareja Pedagógica. De esta manera, el docente mantendrá la totalidad de sus derechos laborales, jerarquía y antigüedad, evitando quedar “en disponibilidad”.

El desafío de la Legislatura será ahora entender que la caída demográfica puede no ser un problema de ajuste, sino una oportunidad histórica para invertir en calidad educativa y tener, por fin, dos maestros por grado.

(Infocielo)