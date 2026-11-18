El espectáculo circense “Fantasía sobre hielo” desembarcó en Olavarría con su primera función el pasado 23 de octubre, inicialmente por dos semanas, pero la enorme respuesta y demanda del público lograron que el show extienda su estadía durante cinco semanas, con las últimas funciones que comenzarán este jueves, hasta el domingo.



“Veníamos únicamente por dos semanas y el público nos insistió para que nos quedemos, fuimos extendiendo de a una y esta va a ser la última porque ya no tenemos más tiempo, el viernes 27 estrenamos el show en Benito Juárez”, destacó Francisco Barraco, el productor, sobre las funciones en Olavarría.



La carpa que se emplaza en avenida Del Valle al 5000 destaca desde varias cuadras a la redonda, con un imponente juego de luces en la noche y dentro, un show sobre hielo que fusiona el arte tradicional y el patinaje con más de 15 artistas en escena.



“Ha sido un público muy cálido y no sólo de Olavarría, ya que mucha gente vino de las ciudades y pueblos de los alrededores”, indicó y añadió que “es un espectáculo difícil de encontrar en el interior del país y queremos que nadie se quede sin disfrutarlo”.



Para despedirse de la ciudad, Barraco indicó que celebrarán las últimas seis funciones: jueves y viernes a las 21 hs, y sábado y domingo a las 18 y 21 hs.



“Que la gente no se confié porque ya está todo programado para estrenar el próximo viernes en Benito Juárez. Ya tendríamos que estar viajando pero hacemos el esfuerzo de quedarnos una semana más”, expresó.



Las entradas estarán a precio promocional, iniciando en $10.000 las más económicas. Se pueden adquirir a través de la web fantasiasobrehielo.com.ar o en la boletería de la carpa.

