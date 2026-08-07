Cortaron conexiones clandestinas de luz en comercios de la ciudad

Este viernes Coopelectric informó que en operativos llevados adelante en distintas zonas y comercios de la Ciudad, detectó y desactivó conexiones clandestinas en la red de energía eléctrica.



Detallaron que se llevaron adelante en seis comercios, ubicados en Independencia al 2200, Sargento Cabral al 4300, Chacabuco al 4602, Av. Ituzaingó al 4100, Av. Sarmiento al 1000 y Av. Ituzaingó al 4000.



“Las actuaciones fueron coordinadas por el área técnica del Servicio Eléctrico y contaron con la presencia de un escribano público, quien verificó las irregularidades detectadas y labró las actas correspondientes conforme a la normativa vigente”, remarcaron desde la entidad.



Asimismo, explicaron que las personas involucradas en los fraudes eléctricos incurren en un delito penal y se enfrentan a denuncias judiciales, multas y otras sanciones.



Una de las medidas llevadas adelante desde Coopelectric consiste en realizar el cálculo del costo retroactivo de la energía o potencia consumida de manera irregular para ser recuperada. Además, inicia las acciones legales que correspondan en cada caso.



“Las conexiones clandestinas constituyen una práctica ilegal que afecta la calidad y confiabilidad del servicio. No sólo perjudica al sistema eléctrico y a los usuarios que cumplen con sus obligaciones, sino que además representan un riesgo para la seguridad ciudadana”, apuntaron.

