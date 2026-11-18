Desde la Sociedad Italiana de Olavarría informaron este miércoles en horas del mediodía que los sobres para las elecciones para el Com.It.Es. no pueden ser entregados a ningún intermediario, sino que se deben formalizar por los votantes en la sede de la calle Dorrego.

De acuerdo con la denuncia de las autoridades de las SIO dos personas a bordo de un automóvil Gol gris están recorriendo la Ciudad haciéndose pasar como empleados del Correo Argentino que buscan los sobres.

“Los sobres sí son repartidos por el Correo Argentino, pero una vez que la gente defina su voto lo deben llevar al mismo correo antes del 30 del corriente, de lo contrario no llegará a la sede del Consulado General de La Plata en tiempo y forma” advirtieron desde la Sociedad Italiana.

Los Com.It.Es., establecidos en 1985, son organismos representativos de la comunidad italiana, elegidos directamente por los ciudadanos italianos residentes en el extranjero en cada circunscripción consular en la cual, al menos tres mil ciudadanos italianos, estén inscriptos en el registro actualizado según el artículo 5, párrafo 1, de la Ley 459/2001.

En circunscripciones donde residen menos de tres mil ciudadanos italianos, los Comités pueden ser designados por la Autoridad diplomático-consular.

Están compuestos por 12 o 18 miembros, dependiendo de si son elegidos en circunscripciones consulares con menos o más de 100 mil ciudadanos italianos residentes, según lo reflejado en el registro actualizado de ciudadanos italianos residentes en el extranjero.

Además de los miembros elegidos de ciudadanía italiana, pueden formar parte, por cooptación, ciudadanos extranjeros de origen italiano en una proporción que no exceda un tercio de los miembros del Comités elegido (4 o 6 miembros).

De acuerdo con el artículo 1, párrafo 2 de la ley 286/2003, los Com.It.Es. son órganos de representación de los italianos en el extranjero en relación con las representaciones diplomático-consulares.

Conforma una de las listas para estas elecciones la presidenta de la Sociedad Italiana de Olavarría la profesora Claudia Leonardi.