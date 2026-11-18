

En diciembre se pondrá en marcha “Comprá local, edición Navidad”, una campaña impulsada por el Municipio y la Agrupación de Comercios de Olavarría que busca acompañar al comercio local durante la temporada navideña. La propuesta promueve las compras en los comercios de la ciudad y suma actividades para que los vecinos disfruten de los espacios públicos.



Comenzará oficialmente el lunes 8 de diciembre, en el marco del tradicional encendido del Árbol de Navidad en el Paseo Jesús Mendía. Ese día habrá música en vivo y la calle Rivadavia funcionará como peatonal. Las acciones se extenderán hasta el 24 de diciembre.



Al respecto, el secretario de Desarrollo Económico, Bernardo Baldino, señaló: “Comprá local’ ya lo hicimos para el Día de la Madre y fue una muy buena experiencia. Ahora queremos repetirlo en Navidad, que es una de las fechas más importantes para el comercio, con el objetivo de seguir fomentando que los vecinos compren en Olavarría. También invitamos a los comercios a decorar sus vidrieras, para que el centro se vea más lindo y se viva el espíritu de las fiestas. Desde el Municipio vamos a acompañar con el encendido del árbol y con propuestas para disfrutar de los espacios públicos”.



Cómo adherirse



Los comercios interesados pueden inscribirse hasta el viernes 27 de noviembre inclusive, a través de MiOlava.



La Agrupación de Comercios de Olavarría estará convocando a los establecimientos comerciales a sumarse a la propuesta y acompañando el proceso de adhesión. Asimismo, podrán acercarse a la Secretaría de Desarrollo Económico y Productivo para obtener más información.



Premios para los comercios



Entre los comercios participantes se sortearán 8 premios de $500.000 cada uno, como incentivo a su adhesión y participación.



Además, se realizará un concurso de vidrieras navideñas para reconocer a los comercios que se destaquen por su ambientación y creatividad. Se elegirán las dos mejores vidrieras, que recibirán un premio de $500.000 cada una.



Premios para los vecinos



Los vecinos que compren en los comercios adheridos participarán del sorteo de la Canasta Navideña, que se realizará el 30 de diciembre, en el cierre de la campaña. Al sumarse, cada comercio aportará un premio, producto o voucher, que formará parte de la Canasta.



Con esta iniciativa conjunta, el Municipio y la Agrupación de Comercios de Olavarría buscan acompañar al sector comercial, fortalecer el movimiento económico de la ciudad y generar espacios de encuentro y celebración para toda la comunidad.



Más información



Secretaría de Desarrollo Económico y Productivo: Moreno 2765, de 8 a 14.



Agrupación de Comercios de Olavarría: 2284-246020 / 2284-582137 / 2284-680714.