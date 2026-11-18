La Argentina se abstuvo en la votación de la resolución “Intensificación de los esfuerzos para prevenir y eliminar todas las formas de violencia contra las mujeres y las niñas”, realizada en la sede de Naciones Unidas, en Nueva York. El texto obtuvo 175 votos afirmativos, registró seis abstenciones y tuvo un voto en contra, correspondiente a Somalia.

La posición argentina volvió a coincidir con la de Estados Unidos, que también se abstuvo, en una votación que expuso diferencias sobre el alcance de los compromisos internacionales en materia de derechos de las mujeres.

La delegación de Javier Milei no pidió la palabra para explicar su decisión, a diferencia de la representación estadounidense, que presentó públicamente sus objeciones.

La resolución fue impulsada por un grupo de países europeos y Canadá, entre ellos Bélgica, Francia, España, Suecia, Noruega, Finlandia y Países Bajos. Su objetivo es que los Estados refuercen las políticas públicas destinadas a prevenir y combatir todas las formas de violencia contra mujeres y niñas, con especial atención a las modalidades que se desarrollan en entornos digitales. También insta a garantizar los derechos humanos de las mujeres y contempla referencias a la salud sexual y reproductiva.

La representante estadounidense Kali Gasteiger, asesora del Consejo Económico y Social de la Misión de Estados Unidos ante la ONU, explicó que Washington no pudo sumarse al consenso debido a diferencias con determinados términos incluidos en el documento.

Entre sus cuestionamientos mencionó las expresiones “salud sexual y reproductiva” y “aborto seguro”. Según el argumento presentado por la delegada, no existe un derecho internacional al aborto ni una obligación de los Estados de financiarlo o facilitarlo. Su intervención se alineó con la posición que Estados Unidos sostiene en el marco de la Declaración de Consenso de Ginebra.

En ese contexto, la decisión argentina se produjo sin una explicación oficial en el recinto. La ausencia de una intervención propia deja como referencia pública los argumentos expresados por Washington, aunque no permite atribuir automáticamente a la delegación argentina todos los fundamentos expuestos por Estados Unidos. (Fuente: Infobae)