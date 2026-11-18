La jugadora del Club Atlético Estudiantes pasó una nueva semana en la Ciudad de Buenos Aires en una nueva convocatoria del Departamento de Selecciones de la Confederación Argentina de Básquetbol y participó del Showcase CAB.

Pilar García Maroa es una de las 30 jugadoras que se dieron cita en el Centro Nacional de Alto Rendimiento Deportivo provenientes de diferentes instituciones y puntos del país.

Las participantes desarrollaron una intensa agenda de actividades que combinó formación, evaluaciones y trabajo dentro de la cancha. El programa incluyó un taller de nutrición, mediciones de pisada, una sesión de media day y un espacio de capacitación sobre las nuevas reglas de arbitraje.

Además, hubo lugar para la actividad deportiva con básquet 3×3, entrenamiento táctico y partidos de básquet 5×5 bajo la modalidad Try-Out, una instancia que permite observar el desempeño de las jugadoras en situaciones de juego.

Luego de debutar con la camiseta argentina en el 2026, García Maroa continúa formando parte de las instancias de observación y seguimiento que integran el Plan Integral CAB.

Fuente: prensa CAB