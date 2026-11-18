El campo de golf del Club Estudiantes recibió a representantes de Azul, Bolívar y del Aero Club de Coronel Suárez en un encuentro de deportistas en formación.

Luego de finalizados los 36 hoyos del clasificatorio Match Play. Hubo encuentro de Menores que combinó deporte, recreación y compañerismo.

La propuesta tuvo como principal objetivo generar un espacio de integración entre los chicos de las distintas instituciones, permitiéndoles disfrutar de una jornada diferente, conocer nuevos compañeros y compartir su pasión por el golf.

Además de la experiencia social, el encuentro permitió que los jóvenes golfistas tuvieran sus primeras aproximaciones a la competencia, participando de actividades y desafíos deportivos acordes a su etapa de formación.

Fue una oportunidad para seguir aprendiendo, ganar confianza y comenzar a incorporar las experiencias propias de este deporte, siempre en un ambiente de camaradería y disfrute.

Fuente: prensa CAE