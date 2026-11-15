A 9 años del hundimiento del ARA San Juan, emotivo acto en Hinojo



En la mañana de este domingo 15 de noviembre se realizó el acto protocolar en conmemoración del noveno aniversario del hundimiento del ARA San Juan.



La actividad tuvo lugar en el anfiteatro de Hinojo donde se encuentra emplazada la réplica del submarino, en la intersección de Av. Crotto y Libertad. El espacio, que rinde homenaje a Diego M. Wagner y a los 43 tripulantes, fue declarado de Interés Provincial por la Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires desde su creación.

Fue organizada en conjunto por el Municipio y la familia del Capitán de Corbeta Diego M. Wagner.



Participaron funcionarios municipales, familiares, amigos y compañeros de promoción del Capitán de Corbeta Diego M. Wagner, como así también referentes institucionales de todo el Partido y comunidad en general.



Catalina, madre del submarinista olavarriense, protagonizó con sus palabras uno de los momentos más emotivos del acto.



"Hoy se cumplen nueve años del momento en el que nuestras vidas cambiaron. Ese 15 de noviembre comenzó otra historia: la historia de quienes no nos acostumbramos a su ausencia, la historia de quienes seguimos buscando respuestas cuando hubiese sido más fácil aceptar silencios. Fuimos observados, investigados, también objetos de espionaje ¿por qué? Nunca tuvimos respuesta y aún así, seguimos" expresó.

