Fútbol Menor: se jugaron pendientes del Torneo “Chino Benítez”

El segundo torneo organizado por la Liga de Fútbol de Olavarría para las categorías formativas tuvo continuidad con algunos cotejos que habían quedado pendientes.
En el Pedro Iriart Legorburu se jugaron la mayoría de los duelos donde ganaron Racing y Sierra Chica.
Por otro lado, en el “Ricardo Sánchez”, El Fortín ganó en sus dos duelos adeudados frente al “León”.
De cara a la última fecha, el próximo lunes, Estudiantes recibirá a Racing para completar los asteriscos y jugarán la definición.
Los resultados:
En Décima:
Racing 3 – 0 Villa Mailín
En Novena:
San Martín 0 – 5 El Fortín
En Octava:
Racing 10 – 0 Luján
En Séptima:
San Martín 0 – 3 El Fortín
En Sexta:
Sierra Chica 2 – 1 Luján
En Quinta:
Sierra Chica 2 – 0 Luján