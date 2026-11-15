Egresaron 42 Aspirantes a Bomberos Voluntarios 



Durante la tarde de este sábado se llevó a cabo el acto oficial de egreso de la Escuela de Cadetes 2026. La misma, a cargo del Oficial Auxiliar de Escuadra Juan Belgrano, fue una de las escuelas más concurridas en el último tiempo, de mayor permanencia y mayor egreso.



El acto contó con las condecoraciones a los aspirantes con mejor promedio y asistencia, así como la entrega de su respectivo diploma a cada uno.

Los aspirantes del Cuartel Central y los tres Destacamentos, hicieron su juramento de lealtad y honor frente a sus familiares, camaradas, jefes, autoridades municipales, y la comunidad.



“Bienvenidos Camaradas” celebraron desde la institución.

