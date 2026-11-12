El domingo será el acto por el noveno aniversario del hundimiento del ARA San Juan

El Municipio de Olavarría informó que el domingo 15 de noviembre se realizará el acto protocolar en conmemoración del noveno aniversario del hundimiento del ARA San Juan, organizado en conjunto con la familia del Capitán de Corbeta Diego M. Wagner, quien integraba la tripulación de la nave en oportunidad del hundimiento.



La actividad será desde las 10 horas, en el anfiteatro "Roye Lacoste" donde se encuentra emplazada la réplica del submarino, en la intersección de Av. Crotto y Libertad en la localidad de Hinojo. El espacio, que rinde homenaje a Diego M. Wagner y a los 43 tripulantes, fue declarado de Interés Provincial por la Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires desde su creación.



Participarán funcionarios municipales, familiares, amigos y compañeros de promoción del Capitán de Corbeta Diego M. Wagner, como así también referentes institucionales de todo el Partido y comunidad en general.