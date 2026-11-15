“Los sacerdotes estuvimos a diez filas del altar, vimos a León y lloramos todos”



Con su guitarra y su buena energía, el padre Juan preparó el clima para la llegada del papa León XIV a Luján. Lo hizo en el micro que trasladó a un contingente de 58 personas hacia aquella ciudad, bajo la organización de integrantes de la parroquia San Vicente a la cual él pertenece desde hace unos tres años.



“María está pasando por aquí” y “hay una virgencita, la que quiero yo” cantó el grupo durante el viaje, ansioso y expectante por la visita del Santo Padre. Para él, la jornada fue fuerte y muy emocionante “por la presencia de tanta gente escuchando al Papa, y la verdad que también muy conmovido por él”.



Tuvo la suerte de poder verlo de cerca “porque los sacerdotes nos concentramos bastante cerca del altar. Yo no estaba arriba del altar, desde luego, pero estaba a 10 filas del altar, así que estábamos bastante cerca en ese momento” contó.

Confesó que “cuando lo vimos llegar no solo lloré yo sino que llorábamos todos, una locura. Hubo momentos que fueron intensos y estábamos todos muy emocionados y conmovidos”.



“A la vez se vivió un muy lindo momento entre nosotros porque nos fuimos encontrando. Nos conocemos obviamente, y este espacio nos sirvió para volver a vernos. Había curas de Luján y de la región, de Mar del Plata, San Nicolás, Bahía Blanca. Bueno, fue muy lindo momento también para nosotros y desde luego lo generó la convocatoria del Papa León” rescató.



Juan Ceverio manifestó que este fue su primer acercamiento a un Papa: “Sí estuve con Francisco cuando fue la canonización del cura Brochero, pero tampoco fue un encuentro personal, sino que viví de cerca la celebración y también fue una experiencia fuerte”.



Consultado sobre su parecer con respecto a la organización del evento, consideró que “estuvo muy bien organizado en lo práctico y también en cuanto a lo que tuvo que ver con la recepción de la gente, el acompañamiento. También es cierto que mucha gente se había ofrecido de voluntaria, estaban con el agua, te ayudaban a ubicar, una serie de cosas que le daban un clima particular, muy familiar, como alguien que te recibía”.



“Gracias a Dios uno en la vida cristiana está como acostumbrado a vivirlo así, los momentos son muy familiares y este encuentro, a pesar de haber sido multitudinario, no perdió la familiaridad de la comunidad cristiana” reflexionó el sacerdote nacido en Ayacucho.



“Un sentido más humano que cristiano”



No es casual que León XIV haya movido a multitudes y generado empatía incluso en aquellas personas que no practican el catolicismo.



Para el párroco “este Papa convoca porque su sentido más que cristiano es humano. De hecho lo reafirma su gran encíclica Magnífica Humanidad, porque él no sólo le habla a los bautizados, sino que a toda la gente de buena voluntad. Insisto con que es un hombre que está parado en la verdad, por eso ilumina y de alguna manera también contiene y alienta su palabra”.



Tres aspectos rescató el padre Juan del Sumo Pontífice: “Primero su persona, su sencillez y su serenidad. Nos habla de estos valores que son tan lindos y creo que también queridos por la gente, por eso es que despierta esta atracción. Después, los signos que provocó cuando visitó la periferia, en Claypole, el Cottolengo, después en Devoto en el servicio penitenciario, tuvo encuentros con los pobres y eso también habla de este camino hacia la periferia que está haciendo. Y tercero, la verdad que dice, yo lo descubro como un hombre parado en la verdad que la dice con firmeza y con ternura, porque dice cosas que, por un lado, creo que interpelan, y por otro lado, también consuelan.



“Todo esto hizo que nos volviéramos con el corazón inflamado” cerró.