Una pelea entre varios menores ocurrida durante la madrugada del sábado terminó con un joven herido en el barrio Luján.
Fue en la zona de Manuel Leal y Hornos, donde se produjo una confrontación entre adolescentes.
Allí uno atacó a otro con una botella, lo que le provocó una herida cortante por la cual tuvo que ser trasladado al Hospital Municipal para ser asistido.
Los gritos y corridas alarmaron a los vecinos del sector. Uno de ellos tomó la foto que ilustra esta nota a unas cinco cuadras del lugar, en Pellegrini y San Martín, donde continuaron los incidentes.
Según fuentes oficiales, se iniciaron actuaciones caratuladas como “lesiones”, pero la víctima decidió no avanzar con la acción judicial.
Intervino personal del Comando de Patrullas y de la UTOI.
Pelea entre menores terminó con un chico herido de un botellazo
Ocurrió durante la madrugada del sábado, alrededor de las 4, en Manuel Leal y Hornos. El joven sufrió una herida cortante y fue atendido en el Hospital.
Domingo, 15 de noviembre de 2026 a las 10:36
Por Redacción