Pelea entre menores terminó con un chico herido de un botellazo



Una pelea entre varios menores ocurrida durante la madrugada del sábado terminó con un joven herido en el barrio Luján.



Fue en la zona de Manuel Leal y Hornos, donde se produjo una confrontación entre adolescentes.



Allí uno atacó a otro con una botella, lo que le provocó una herida cortante por la cual tuvo que ser trasladado al Hospital Municipal para ser asistido.



Los gritos y corridas alarmaron a los vecinos del sector. Uno de ellos tomó la foto que ilustra esta nota a unas cinco cuadras del lugar, en Pellegrini y San Martín, donde continuaron los incidentes.



Según fuentes oficiales, se iniciaron actuaciones caratuladas como “lesiones”, pero la víctima decidió no avanzar con la acción judicial.



Intervino personal del Comando de Patrullas y de la UTOI.

