Falleció un ciclista en el Enlace “Néstor Kirchner”

En circunstancias que son motivo de averiguación falleció este sábado cerca de las 17 un ciclista en el kilómetro 7 del Enlace Néstor Kirchner, que une la Ruta 226 con la Ruta 3.

Según el informe policial se tomó conocimiento mediante un llamado al 911 de la presencia de un ciclista desvanecido a la vera de ruta por aparente accidente.

Constituido en el lugar personal policial, juntamente con una ambulancia, se constató el fallecimiento de una persona de sexo masculino, quien a posteriori fue identificado como Mauricio Corradi.

Se preservó lugar del hecho y se logró identificar al camionero que habría dado aviso al 911, quien manifestó haber encontrado al masculino tendido sobre la cinta asfáltica sin signos vitales.

Más tarde se hizo presente en el lugar Policía Científica y se dio intervención de la autoridad judicial competente. Minutos después llegó la Dra. Schwindt, de UFI interviniente, quien ordenó el traslado del cuerpo a la morgue judicial para realización autopsia.