Fútbol Local: arrancan las “Semis” del Torneo Oficial

La Liga de Fútbol de Olavarría pone en marcha una nueva instancia de Play-Off de la competencia oficial que se extenderá entre el domingo y el próximo martes.

Las Semifinales del torneo de Primera División comenzarán a disputarse en el estadio “Tano Salvador Stuppia” con el duelo entre Municipales y Estudiantes.

El conjunto del gremio llegará a esta instancia después de conseguir una contundente victoria por 7 a 2 frente a El Fortín, mientras que el “Bata” obtuvo su lugar entre los cuatro mejores tras superar a Ferro por 3 a 0.

La serie se resolverá a partido único y, en caso de igualdad durante el tiempo reglamentario, el finalista se definirá mediante la ejecución de tiros desde el punto penal.

La otra semifinal tendrá como protagonistas a Racing y San Martín y se enfrentarán en la noche del martes en el Buglione Martinese.

La programación:

Domingo:

15:00 hs.: Municipales vs. Estudiantes

Martes:

20:00 hs.: Racing vs. San Martín -sin público visitante-