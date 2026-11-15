Grupo de hinchas recibió al “Chaira” y hubo festejo en el Buglione Martinese

En los últimos minutos del sábado, el plantel de Racing fue recibido en inmediaciones del Buglione Martinese por un numeroso grupo de hinchas luego del festejo por penales en Mar del Plata.

Una multitud de hinchas “Chairas” se acercaron para recibir al plantel que regresó de Mar del Plata con la clasificación a la gran Final de la Región Pampeana Sur y la clasificación al Torneo del Interior.

Hubo caravana hasta el Buglione Martinese, cánticos, banderas y algarabía total porque, otra vez, Racing jugará por el ascenso al Torneo Federal A.