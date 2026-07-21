Proponen que el puente de la avenida Colón lleve el nombre de Diego Wagner Clar

“Los héroes no se olvidan” sostuvo el Partido Libertario en su presentación del proyecto de ordenanza por el cual busca que el puente vehicular de la avenida Colón sea denominado "Puente Capitán de Corbeta Diego Manuel Wagner Clar", en homenaje al submarinista olavarriense que perdió la vida en cumplimiento del deber como integrante de la tripulación del ARA San Juan.

Desde el espacio político representado por la edil Adela Casemayor señalaron que el puente de la avenida Colón es una de las obras más emblemáticas de la ciudad y consideraron que su nombre debe reflejar valores como el honor, el compromiso, la vocación de servicio y el amor por la Patria.

En ese sentido, destacaron que, si bien en los últimos años surgieron distintas propuestas para nombrar la estructura - entre ellos, Papa Francisco y Diego Maradona-, consideran que el mayor reconocimiento debe recaer “en un hijo de Olavarría, cuya historia mantiene un fuerte vínculo con la comunidad y cuyo legado merece permanecer presente en la memoria colectiva”.

Además, afirmaron que la iniciativa busca no solo rendir homenaje a Diego Manuel Wagner Clar, sino también reconocer a su familia y reafirmar el compromiso con la memoria, la identidad local y el respeto hacia quienes representaron a Olavarría con honor.

Finalmente, desde el Partido Libertario Olavarría expresaron que las ciudades también construyen su identidad a través de sus símbolos y sostuvieron que es momento de que el puente más representativo de la ciudad lleve el nombre de uno de sus héroes.