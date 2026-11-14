“Dale Ra´”: contra todos, Racing finalista del Torneo Regional Amateur

Racing, contra todos, sufre y va… y en la tarde del sábado completó otra página en su historia y por penales aseguró su presencia en una nueva Final de una competencia organizada por el Consejo Federal.

El “Chaira” venció a Deportivo Norte 6 a 5 en la definición por penales tras igualar 1 a 1 al cabo de los 90 minutos disputados en Mar del Plata y el 2 a 2 en el global. Además de jugar la Final de la Región Pampeana Sur, aseguró su presencia en el Torneo del Interior 2027.

Otra vez el elenco racinguista debió hacerle frente a un bochornoso arbitraje que condicionó las acciones en el “Carlos Horacio Miori” que juzgó con distinta varas mismas acciones y que quiso jugar hasta el triunfo del “aurinegro”, no ´pudo ser porque Racing jugó a lo Racing y volvió a hacer historia.

Hizo mucho desgaste el equipo dirigido por Carlos Tavare, debió pensar más que jugar y se puso en ventaja a través de Pablo Mujica a los 53´ que se fue expulsado poco después.

No logró sostener la ventaja y a los 71´, Gerónimo Fernández puso la igualdad para el conjunto de Mar del Plata en una jugada que protestó todo Olavarría.

Quedó tiempo para muchas amonestaciones, variantes pensando más en no quedar con menos jugadores que en buscar el triunfo y una definición por penales donde Rodrigo Vivas se transformó en héroe.

Fue 6 a 5 el festejo de la “Estrellita” con el arquero formado en la entidad como figura que le contuvo el disparo a Fernández y luego cambió su remate por gol para la algarabía racinguista.

Manuel Scacheri, Quimey Marín, Gonzalo Izaguirre, Román Garabento, Uriel Mormando y el guardameta fueron los autores de los goles, mientras que no pudo Alejandro Cataldi.

Consumada la clasificación, otra vez demostró que, Racing va contra todos y “Hasta que el corazón deje de latir” por una nueva chance de ascenso al Torneo Federal A.

Síntesis Deportivo Norte – Racing:

Estadio: Carlos Horacio Miori

Árbitro: Alejandro Scionti (Casilda)

Deportivo Norte (1): Joaquín Rodríguez Pfeiffer; Fermín Iriarte, Gerónimo Fernández, Leandro Páez, Tomás Sposato; Juan Rojas (L. Castañares Correa), Sebastián Hhart, Joaquín González; Juan Fernández (I. Ayala), Lucas Manfredi (N. Sieppe Capella), Enzo Astiz. DT- Mauricio Di Martino

Racing (1): Rodrigo Vivas; Facundo Tucker, Mateo Gómez Navarro, Gonzalo Izaguirre, Ayrton Palmieri (B. Pérez Ramírez); Braian Bortolotti (A, Cataldi), Manuel Scacheri, Matías Ordozgoiti (U. Mormando); Nadir Hadad (R. Garabento), Pablo Mujica, Quimey Marin. DT- Carlos Tavare

Amonestados: Fernández, Astiz, Ayala, Rodríguez Pfeiffer (DN); Ordozgoiti, Hadad, Sacheri, Izaguirre, Vivas (RAC)

Expulsados: Mujica, Hadad (RAC)

Goles: 53´ Pablo Mujica (RAC), 71´ Gerónimo Fernández (DN)

Global: 2-2

Incidencias: RAC ganó en los penales. Convirtieron: Scacheri, Marin, Izaguirre, Garabento, Mormando y Vivas para Racing y para Deportivo Norte, González, Sposato, Sieppe Capella, Páez y Castañares Correa. Astiz y Fernández marraron para Deportivo Norte; no pudo Cataldi para Racing