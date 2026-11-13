“El Papa nos dejó la premisa de seguir acercándonos a la gente”



Juan Padín vivió desde adentro la histórica visita del Papa León XIV a Luján. El olavarriense participó como coordinador voluntario desde el lunes y formó parte del equipo que acompañó y orientó a los peregrinos que llegaron desde distintos puntos del país para participar del encuentro con el Sumo Pontífice.



Las primeras jornadas transcurrieron con tranquilidad, aunque el movimiento comenzó a intensificarse el martes por la tarde, cuando empezaron a ingresar los peregrinos. “Estuvimos acompañando y orientando hacia dónde tenían que ir, recomendándoles por dónde circular y tratando de ayudarlos en lo que necesitaran”, contó en diálogo con este medio.



El miércoles, los voluntarios fueron distribuidos en distintas postas para colaborar durante la celebración religiosa y la entrega de la Eucaristía. En su caso, la tarea consistía en sostener una sombrilla que permitía identificar los lugares donde los fieles podían acercarse a comulgar y, al mismo tiempo, proteger del sol tanto a los ministros como a la Eucaristía.



Estiman que se concentraron en Luján 3.5 millones de personas. Sobre esa cifra descomunal, Juan confesó que “se esperaba esa cantidad de gente, y la verdad es que pensábamos que ya iba a haber ese número desde el martes. Por eso había un poco de incertidumbre. Pero después de las 7, 8 de la noche empezaron a llegar en masa y continuo hasta las 10 de la mañana”.



La organización contó con un importante despliegue de colaboradores. “Por suerte estábamos muy bien organizados. Solo en mi zona éramos 750 voluntarios, y eso hay que multiplicarlo por diez zonas” explicó.



Juan tuvo a su cargo un grupo de diez voluntarios, identificados con remeras amarillas, mientras que los coordinadores vestían de rojo. Su equipo estaba integrado por personas de distintas edades y localidades, entre ellas cuatro jóvenes de Punta Alta, además de voluntarios de Capital Federal y de la zona de Campana.

“Los conocí en los días previos. Eran grupos mixtos y de distintas edades, desde un chico de 24 años hasta una señora de más de 50. Cada uno le iba dando su impronta a la tarea y, de acuerdo con su edad, se sentía más cómodo en determinadas actividades” señaló.



La experiencia también implicó compartir la convivencia durante varios días. Los voluntarios fueron alojados en escuelas cercanas a sus zonas de trabajo, donde dormían y recibían las comidas que preparaba el equipo organizador. “En la escuela donde estuve éramos 120 voluntarios. Fueron tres días durmiendo en el piso, comiendo lo que nos daban y con jornadas bastante cansadoras” contó.



Una jornada de emoción y alegría



El día de la llegada del Papa estuvo marcado por el entusiasmo de los peregrinos y un clima que, según Padín, facilitó el trabajo de los voluntarios.



“Había un clima de alegría. La gente pasaba agradecida por el servicio, consultaba y se acercaba. Había un muy buen ambiente de trabajo” destacó.



Durante la misa, sin embargo, las altas temperaturas complicaron la jornada y varias personas comenzaron a desvanecerse. “Se complicó un poquito más por el calor, pero había un gran operativo de salud que enseguida se activó y empezó a resolver las situaciones y a acercarse a quienes lo necesitaban” relató.



Cuestiones organizativas del evento, y quizás también el destino, hicieron que el olavarriense puede ver de cerca al Santo Padre: “Originalmente la zona que teníamos asignada era otra, donde no lo íbamos a poder verlo porque estábamos a unas 10, 12 cuadras de la avenida de ingreso. Pero bueno, después por temas logísticos nos fueron corriendo. Así que yo como voluntario tuve la posibilidad de verlo a 10 metros, cuando pasó antes de ingresar a la rotonda de la recta principal de la Basílica”.



“Sentí una emoción muy linda. Poder verlo y, además, compartir con gente de todos lados del país fue algo muy especial. Hablamos con voluntarios que habían venido a servir desde Misiones, La Rioja y otros lugares” manifestó al respecto.



Contó Juan que, por el intenso trabajo y las altas temperaturas, no pudo seguir la misa con toda la atención que hubiera querido. Más tarde, con mayor tranquilidad, pudo escuchar y analizar los mensajes del Pontífice.



El mensaje del Papa y el compromiso de la Iglesia



Para el joven de Olavarría, las palabras de León XIV dejaron varias reflexiones atravesadas por un mensaje claro: salir al encuentro de los demás.



“Yo creo que hay mucho para rumiar y hay mucho para seguir analizando. No solamente la misa de Luján, sino lo que pasó, por ejemplo, en la vigilia en Palermo. Nos dejó frases contundentes y claras. Creo que se basó mucho en el lema de ‘vayan y anuncien’, nos vuelve a decir a los jóvenes, salgan, vayan a anunciar. Y de lo que dijo en la plaza de Luján, nos queda que quiere a los más pobres, a los más necesitados, a los que dejamos de lado. La zona 1 estaba integrada, en gran mayoría, por gente de Hogar de Cristo y de Cáritas. Es un mensaje fuerte decir que quiere una Iglesia donde estamos todos”.



El diálogo con tantas personas estos días le demostró que la figura de León XIV llamó la atención de varios: “Nos pasó de que muchos peregrinos nos decían que no eran practicantes y que se habían acercado a Luján porque escucharon al Papa y volvió despertar en ellos algo que hace tiempo estaba perdido. Entonces también nos invita a nosotros como Iglesia poder seguir alimentando eso que encendió en esas personas, que no quede en estos cuatro días que viene el Papa” reflexionó al respecto.



Juan contó que Padín participa de la comunidad de la parroquia de Luján, donde colabora en catequesis y en el coro. Desde ese lugar, entiende que la visita de León XIV deja un compromiso que va más allá de la multitudinaria convocatoria.



“Nos deja esa premisa de seguir trabajando desde las parroquias y las comunidades para acercarnos a la gente, con este mensaje claro de que todos somos bienvenidos” cerró.



