Sol Pallero y Agustina Pagano / enviadas especiales a Luján

Todo grupo necesita de alguien que encienda la alegría, que contagie la pasión, que transmita para que el resto replique y ella es María de los Angeles Romero en el contingente que salió desde la parroquia San Vicente y está en plena vigilia esperando la llegada de León XIV a Luján.

“Siento mucha emoción, la expectativa de crecer siempre en la fe y escuchar con el corazón abierto lo que nos está pidiendo a cada uno de nosotros, que es ser más testigos del amor a Cristo y eso va a traer una gran renovación, porque se está viviendo en muchas personas que al principio se mostraban escépticas” dijo.

María de los Angeles sostuvo que “el mismo corazón de la gente los está llevando a que al menos escuchen cuál es el mensaje, que es un mensaje claro de amor y de fe, que nos invita otra vez a dar testimonio de ello”.

Además de participar en la iglesia San Vicente, colabora con las hemanintas de La Fraternidad del Camino y no es la primera vez frente a un jefe de la Iglesia Católica.

“Yo vivía en Buenos Aires, vi a Juan Pablo Segundo las dos veces que estuvo en la Argentina. Una vez como juventud, de pasar la noche como hacen todos estos chicos y viendo todo lo que pasó con los jóvenes en Buenos Aires me moviliza, me hace recordar un poco aquella experiencia y a compartirla con nuestros jóvenes” contó.

“Siempre hay que tratar de crecer en la fe, pero lo primero es estar dispuestos a crecer en la fe” reflexionó.