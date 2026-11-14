Golf: jugaron los primeros 18 hoyos del Torneo “Juan C. Incaurgarat”

En el campo de golf del Club Estudiantes se jugaron los primeros 18 hoyos del Medal Play de 36 del Torneo “Juan C. Incaurgarat”, una de las competencias más convocantes del calendario.

En la Categoría Scratch, el primer lugar parcial es para Néstor Leiva, con 70 golpes gross.

Los resultados parciales:

Categoría Scratch (Gross):

1° Néstor Leiva – 70 golpes

2° Alberto Duarte – 71 golpes

3° Rafael Miccio – 74 golpes

Categoría Hasta 9:

1° Néstor Leiva – 67 golpes

2° Francisco Arenas – 68 golpes

2° Rafael Miccio – 68 golpes

3° Walter Vega – 71 golpes

3° Alberto Duarte – 71 golpes

Categoría 10 a 16:

1° Miguel Díaz – 68 golpes

1° Hernán Carroze – 68 golpes

2° Lucas Pagano – 69 golpes

2° Germán Benítez – 69 golpes

3° Martín Lagleyze 70 golpes

Categoría 17 a 24:

1° Felipe Arenas – 65 golpes

2° Carlos Blando – 66 golpes

3° Fabián. Palacios – 68 golpes

3° Leandro Buey – 68 golpes

Categoría 25 al Máximo:

1° Maximiliano Musumeci – 60 golpes

2° Antonio D. Álvarez – 69 golpes

2° Mariano Palacios – 69 golpes

3° Fabián Bahl – 71 golpes

La actividad continuará este domingo con los últimos 18 hoyos. Las salidas están previstas a partir de las 9:20 horas, instancia en la que se definirán las posiciones finales de cada categoría.

Fuente: prensa CAE