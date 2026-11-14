Sábado con lluvias aisladas y una mejora hacia la tarde

Luego de un viernes en el que las precipitaciones no fueron protagonistas, Olavarría tendrá un sábado con condiciones climáticas variables. Si bien gran parte de la región estuvo bajo alerta amarilla, el pronóstico anticipa lluvias aisladas durante las primeras horas del día y una mejora progresiva hacia la tarde.

Según el informe del Servicio Meteorológico Nacional, la jornada tendrá una temperatura mínima de 16 grados, mientras que la máxima alcanzará los 24.

En cuanto al estado del tiempo, se esperan lluvias aisladas durante la mañana. Para la tarde, el cielo estará parcialmente nublado y las condiciones comenzarán a mejorar, una situación que se mantendría también durante la noche.

Como dato a tener en cuenta, el pronóstico advierte por la presencia de ráfagas de viento que podrían alcanzar los 50 kilómetros por hora.

