Derrota y eliminación para Olavarría en el Torneo Nacional

Olavarría cerró su participación en la cita que organiza el Consejo Federal y tiene como escenario la provincia de Neuquén con una derrota ante Trelew.

El selectivo de la Liga de Fútbol local cayó 2 a 0 ante Trelew en su segunda presentación en Cutral-Co y quedó sin chances de clasificación a los Play-Off.

El equipo dirigido por Dardo Seibel cerró su participación con un empate y una derrota, sumando experiencia en una competencia nacional.

El desarrollo del encuentro estuvo marcado por un gol tempranero de Trelew y a pesar de que Olavarría intentó generar las chances que le dieran la posibilidad de seguir en competencia, el elenco del Sur puso cifras definitivas en la segunda mitad.

Con este triunfo, Trelew se aseguró el primer puesto del grupo y se convirtió en el único seleccionado clasificado a la siguiente instancia y Olavarría cerró su participación con una unidad en el certamen nacional, en una experiencia que representó una importante oportunidad de crecimiento deportivo.