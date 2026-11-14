Liga Pre-Federal: perdió Pueblo Nuevo y espera

El certamen organizado por la Federación Bonaerense de Básquet concluyó con la Fase Regular en la Región Sur y fue con derrota para Pueblo Nuevo.

El “Lobo” perdió 105 a 83 ante Independiente en el Juan Manolio y no pudo asegurar su presencia en la siguiente instancia del certamen provincial. Néstor Briseño fue el máximo anotador con 33 puntos.

Los dirigidos por Cristian Sánchez debían ganar para lograr la clasificación a la Reclasificación, pero con la derrota deberá esperar resultados para saber sobre su continuidad.

Dominador casi absoluto fue el elenco de Tandil en el gimnasio olavarriense. Sacó amplias diferencias en la pintura y con un arrasador primer parcial, aseguró una contundente victoria a pesar de que Pueblo Nuevo intentó reaccionar y logró bajar la veintena de puntos en algunos pasajes del complemento.

Con todo dicho, ambos equipos aprovecharon a darle rodaje a los juveniles para cerrar la Fase Regular.

Síntesis Pueblo Nuevo – Independiente:

Estadio: Juan Manolio

Árbitros: Rincón, J. y Reyes, A.

Pueblo Nuevo (83): Barsi (6), Dupin (7), Conte Velasco (7), Lorenzo (30), Vázquez (13) -FI- Delfino (0), Alberca (0), Alonso (6), Sánchez (0), Toledo (2), Carballo (2), Iseppi (12). DT- Cristian Sánchez

Independiente (105): Rodríguez (4), Ullua (11), Briseño (33), Gutkin (12), Puente (19) -FI- Drysdale (4), Zulberti (4), Anselmi (0), San Martín (8), Buffa (10). DT- Emmanuel Hartsock

Parciales: 15 – 37; 38 – 56; 60 – 90 y 83 – 105