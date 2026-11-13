Sala llena y mucha emoción en la presentación del libro sobre Germán "Mara" Navarro

El Centro Cultural Universitario fue el punto de presentación elegido para el libro "Navarro: si no hay justicia, habrá memoria", cuyos compiladores fueron Graciela Alderete, María Eugenia Iturralde, Carlos Rodríguez y Claudia Speranza.

La sala se presentó colmada de oyentes que participaron con mucha emoción al escuchar los relatos sobre las vivencias del joven Germán Esteban "Mara" Navarro, cuyo asesinato, en el año 2004, quedó sin esclarecimiento. Entre los presentes se encontraba además de los compiladores excepto Speranza, la mamá del joven Graciela Alderete, una de sus maestras y amigas Miriam.

En el inicio el músico Román Cea interpretó algunas canciones en teclado y voz y luego se dio inicio al acto de presentación del libro. Luego varios jóvenes leyeron textos que hacían referencia a las vivencias de discriminación y exclusión en la sociedad.

Luego habló Ludmila Adad, quien visiblemente emocionada contó que el libro ya forma parte del material con el que trabajan en el taller literario "Las palabras que nos nombran" que reúne a personas LGTBI+.

Más tarde se refirió a la construcción del libro Carlos Rodríguez, quien reveló que fue Graciela quien les pidió escribirlo, para sumar a la tarea de preservación de la memoria.

María Eugenia Iturralde, a su turno, explicó que como parte de la tarea de reconstrucción documental lograron digitalizar la causa judicial, que lamentablemente, no derivó en la determinación de culpabilidad.