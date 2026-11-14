Liga Pre-Federal: cómoda victoria para el “Bata” y primer puesto asegurado

Estudiantes logró la victoria que necesitaba para asegurarse el primer puesto de grupo del certamen que organiza la Federación Bonaerense de Básquet.

El “Bataraz” derrotó 110 a 60 a Kimberley en el Maxigimnasio en lo que fue la última fecha de la Fase Regular y se adjudicó el primer puesto del grupo. Federico y Luca Marin fueron los máximos anotadores con 19 puntos cada uno.

Destacadísima actuación colectiva tuvo el elenco dirigido por Mariano Iglesias, aprovechó el partido para sumar rodaje y reservar jugadores “tocados”.

Una sólida primera etapa imponiendo condiciones fue suficiente para asegurar la victoria antes del descanso largo con una importante cantidad de minutos para los jugadores juveniles.

En el complemento, poco varió la historia y fue para decretar un gran trabajo en equipo con seis jugadores en doble dígito y minutos para toda la plantilla en la previa a los Play-Off donde enfrentará a Atenas con ventaja de localía.

Síntesis Estudiantes – Kimberley:

Estadio: Maxigimnasio

Árbitros: Chantiri, A. y Suárez, D.

Estudiantes (110): Rincón (13), Mateo (18), Dilascio (5), Arese (10), Marin, F. (19) -FI- Neuville (2), Piccinelli (12), Silveyra (5), Marin, L. (19), Elizaga (7), Bahl (0). DT- Mariano Iglesias

Kimberley (60): Genga (11), Arenal (7), Mayorca (14), Grassi (2), García (9) -FI- Bracciale (11), Daconte (0), Gacias Paz (0), Cantarini (4), García (2). DT- Mateo González Simaz

Parciales: 29 – 17; 63 – 25; 90 – 47 y 110 – 60