Handball: “finde” con muchos partidos para los equipos del “Bata”

Estudiantes completó nuevas fechas de la Súper Liga que organiza la Asociación Amiga del Balonmano y sumó varias conquistas.

El pasado sábado, en el Macrogimnasio, Estudiantes recibió a Alsina de Chivilcoy con un saldo muy positivo de seis triunfos en siete partidos.

En el arranque de la jornada, el equipo femenino de Menores superó a su rival por 38 a 17 en un encuentro con muchas emociones. Mientras que el elenco masculino, pese al gran esfuerzo realizado, cayó por 34 a 29 en la única derrota de la programación.

Por la categoría Infantiles, tanto el equipo masculino como el femenino lograron imponerse por 4 a 0 frente al elenco chivilcoyano. Mismo triunfo y resultado obtuvo el conjunto mixto de Infantiles.

Finalmente, en Cadetes femenino el triunfo fue por 31 a 20 y la diferencia fue más abultada en el partido de Caballeros, que terminó 45 a 16.

Ya en la jornada dominical, el “Bataraz” viajó hasta Tapalqué para medirse frente a Atlético y se trajo cuatro victorias en ocho partidos.

El arranque de la jornada fue para la categoría Menores femenino con derrota por 29 a 20. Mientras que en Infantiles masculino llegó la primera victoria por 4 a 0.

Por su parte, en un encuentro muy cerrado y ajustado, las Cadetes femenino fueron superadas apenas por 25 a 21 y seguidamente fue el turno de las Infantiles femenino que también perdieron por 3 a 0.

En Primera femenino donde Estudiantes tuvo una gran actuación y superó a Atlético Tapalqué por 30 a 20. Por su parte, el mixto de Infantiles perdió por muy poco con un resultado de 3 a 1.

Cerraron la jornada las Juveniles femenino y Alevines masculino que obtuvieron las otras dos victorias. El resultado fue de 27 a 21 y de 32 a 18 respectivamente.

Fuente: prensa CAE