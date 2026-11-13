Una familia tipo necesitó $ 1.690.000 en octubre para no ser pobre

Los valores corresponden al Gran Buenos Aires y representan el costo de la Canasta Básica Total (CBT) y de la Canasta Básica Alimentaria (CBA), respectivamente. Fueron dados a conocer el mismo día que se conoció la inflación de octubre: 2,2%.

De acuerdo con el informe, la Canasta Básica Total aumentó 3,5% respecto de septiembre, mientras que la Alimentaria subió 3,1%. En la comparación interanual, ambas registraron incrementos de 39,2% y 39,9%, respectivamente. En los primeros diez meses del año, la CBT acumuló una suba del 29,1%, el mismo porcentaje que registró la CBA.

El Indec también presentó los valores correspondientes a otros tipos de hogares. Para una familia de tres integrantes, compuesta por una mujer de 35 años, su hijo de 18 y su madre de 61, la Canasta Básica Total llegó a $ 1.345.437, mientras que la Alimentaria alcanzó los $ 606.053. En tanto, para un hogar de cinco integrantes, integrado por una pareja de 30 años y tres hijos de 1, 3 y 5 años, la CBT se ubicó en $ 1.777.509 y la CBA en $ 800.680.

El costo de la Canasta Básica Total para un adulto equivalente -la unidad de referencia utilizada por el organismo- fue de $ 546.926 en octubre. En el caso de la Canasta Alimentaria, el valor llegó a $ 246.363.

¿Cómo se mide la línea de pobreza?

La Canasta Básica Alimentaria contempla los requerimientos nutricionales indispensables para cubrir las necesidades de un adulto de actividad moderada durante un mes. Para calcular la Canasta Básica Total, el Indec amplía ese conjunto de alimentos e incorpora bienes y servicios no alimentarios mediante la aplicación del coeficiente de Engel.

Fuente: Agencia DIB