Bochas: siguen las competencias y presencias en Provinciales

La Asociación de Bochas “Ciudad de Olavarría” sigue adelante con el calendario y mientras se acerca la definición de los Torneos Oficiales en Individual, hubo competencia provincial y un multitudinario certamen durante el fin de semana.

En diferentes escenarios locales y mientras llegan las instancias decisivas en los Torneos Oficiales, se jugó el “Torneo de la Madre” donde se consagraron Eugenia Rodríguez y Braian Bahl al derrotar a Gabriela Limardo y Stefano Orradre. Una veintena de parejas compitieron.

Por otro lado, la Selección de Olavarría compitió en el Torneo Provincial de Tríos de Segunda Caballeros y no logró sortear la Fase de Grupos del certamen que se disputó en Pergamino.

Thiago García, Roberto Vallejos, Ignacio Mapis y Juan Lis cayeron ante Pergamino B por 15 a 13 y por tiempo ante Lincoln por 13 a 10. El único triunfo fue ante el Partido de La Costa por 15 a 8.