Las “Promos” listas para la anteúltima fecha en el AMCO

El campeonato de la Asociación de Pilotos Promocional del Sudeste ingresa en su tramo decisivo y este viernes se realizó la presentación de una nueva fecha que tendrá como escenario el autódromo del AMCO.

El registro de inscriptos confirmó la presencia de 48 pilotos en la penúltima fecha del campeonato que tuvo su lanzamiento con pilotos, allegados y familia. La categoría más numerosa será la Monomarca 1100, con 25 participantes, mientras que la Promocional 1100 contará con 12 representantes y la Copa Gol VW del Sudeste tendrá 11 protagonistas.

Durante el fin de semana habrá 51 puntos en juego y otros 76,50 correspondientes al Gran Premio Coronación y la definición del fin de semana podría arrojar a los primeros campeones del año.

En la Monomarca 1100, Emiliano Juez, representante de Olavarría, lidera las posiciones con 307,50 puntos. Su principal escolta es Ramiro Elisiri, de Tres Arroyos, con 211 unidades, mientras que Agustín Gelso, de Chillar, completa los primeros puestos con 205.

Por el lado de la Copa Gol VW del Sudeste, Eddie Leonetti, de Chillar, encabeza el certamen con 322,50 puntos. Su inmediato perseguidor es el olavarriense Juan Pablo Acevedo, que reúne 271 unidades. La diferencia entre ambos es de 51,50 puntos, con 127,50 todavía disponibles en las dos competencias restantes.

Finalmente, la Promocional 1100 presenta una ventaja considerable para Bernardo Fucci, quien suma 318 puntos y aventaja por 106,50 a Martín Benaglia, su escolta con 211,50. Gustavo Pendás ocupa el tercer lugar con 191,50 unidades, a 126,50 del líder.