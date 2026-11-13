Temporal en el oeste bonaerense: granizo y lluvias intensas

Una tormenta de intensidad inusual afectó el oeste de la provincia de Buenos Aires este viernes y avanzó desde el noreste. En las últimas horas, se viralizaron en las redes sociales videos de la lluvia torrencial que cayó sobre la localidad de Germania, a pocos kilómetros al oeste de Lincoln.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) elevó a naranja el nivel de alerta por tormentas para el oeste bonaerense, el este de La Pampa, el sur de Córdoba y sectores de San Luis. De acuerdo con la definición del organismo, este nivel significa que “se esperan fenómenos meteorológicos peligrosos para la sociedad, la vida, los bienes y el medio ambiente”.

De acuerdo con las imágenes del Sistema Nacional de Radares Meteorológicos (Sinarame), localidades como Carlos Tejedor, Junín y San Antonio de Areco también registraron áreas con precipitaciones intensas.

El organismo meteorológico prevé que las tormentas más fuertes estén acompañadas por abundantes precipitaciones en cortos períodos, granizo de distintos tamaños, frecuente actividad eléctrica y ráfagas de viento que podrían superar los 90 kilómetros por hora. Se estiman acumulados de entre 50 y 90 milímetros, aunque esos valores podrían ser superados de manera puntual.

Además de las localidades alcanzadas por la alerta naranja, el SMN emitió una alerta amarilla por tormentas para distintas zonas de Catamarca, Chubut, Jujuy, La Rioja, Río Negro, Salta, San Juan, Santa Fe, Santiago del Estero, Tucumán y varias localidades de la provincia de Buenos Aires. Entre ellas se encuentran General Alvear, General Belgrano, General Paz, Las Flores, Lobos, Monte, Navarro, Roque Pérez y Saladillo.

Estas regiones podrían registrar tormentas aisladas, algunas localmente fuertes o puntualmente severas, con precipitaciones intensas en períodos cortos, actividad eléctrica, ocasional caída de granizo y ráfagas intensas. Se estiman acumulaciones de lluvia de entre 20 y 50 milímetros, que podrían ser superadas en algunos sectores.