Este domingo, último concierto del año de “Clásica y Solidaria”



Este domingo 15 de noviembre se llevará a cabo el último concierto del ciclo 2026 de “Clásica y Solidaria” a cargo de la Orquesta Sinfónica Municipal dirigida por el mtro. Diego Lurbe, y en esta oportunidad será a beneficio del Conservatorio de Música “Ernesto Mogávero”.

La presentación será a las 20:30 horas en el Teatro Municipal. La modalidad es con entrada libre y gratuita pero quienes deseen colaborar con la institución podrán hacerlo mediante una donación en efectivo o por sobre o por billetera virtual.

El repertorio está conformado por obras de Franz Schubert (1797-1828): Fierrabras. Obertura con la dirección del mtro. Walter Salvareschi; Max BruchKol Nidrei – Para cello (viola) y orquesta. Op. 47 con el solista en viola: Gastón Orlando; Manuel de Falla (1876-1946): El Sombrero de Tres Picos. Suite N° 2 y Gerónimo Giménez (1852-1923): La Boda de Luis Alonso. Intermedio. La dirección estará a cargo del mtro. Diego Lurbe.



Sobre la institución

El Conservatorio de Música “Ernesto Mogávero”, ha sido a lo largo de las décadas, una institución en constante crecimiento, comprometida con la formación musical de niños, jóvenes y adultos, desde los aspectos formales y sociales de la especificidad, hasta la formación integral de los potenciales y futuros músicos, artistas y docentes.

La institución cuenta con un constante crecimiento de matrícula que inicia desde los 9 años hasta adultos mayores que quieren desarrollar o incursionar por los trayectos formativos de la oferta académica propedéutica, docente y técnica.

Con casi 40 años de trayectoria, el Conservatorio es reconocido por la formación de docentes especializados y músicos respetuosos de la diversidad artística.