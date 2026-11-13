Golf: Pagano y López ganaron la fecha del Ranking

En el campo de golf del Club Estudiantes se completó la 30° fecha del Ranking “Piana del Sole” con un nuevo Medal Play 9 hoyos reservado para dos categorías.

Ante un buen número de deportistas, el ganador en Hasta 24 de Hándicap fue Lucas Pagano con 32 golpes y lo escoltaron Martiniano Díaz Oviedo con 34 golpes y Marcelo Alonso con 36 golpes.

Por otro lado, en De 25 al máximo, la victoria fue para Guillermo López con 34 golpes. Ricardo De Beláustegui con 36 golpes y Máximo Boubeé con 39 golpes completaron el podio.

La actividad continuará este “finde” con doble jornada con la clasificación del Campeonato del Club Match Play.

Fuente: prensa CAE