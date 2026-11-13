Estudiantes va por el "1" y Pueblo Nuevo por la clasificación 

Estudiantes y Pueblo Nuevo completan sus presentaciones en la ronda de todos contra todos del certamen organizado por la Federación Bonaerense de Básquet.

La atención estará puesta principalmente en Estudiantes, que buscará cerrar esta etapa en lo más alto de la tabla de posiciones y recibirá este viernes a Kimberley de Mar del Plata en el Maxigimnasio desde las 21:00 hs.

Una victoria le permitirá al "Bata" asegurarse el primer puesto y contar con ventaja de localía en los Play-Off, caso contrario, será Racing -que tiene fecha libre- el mejor posicionado.

El antecedente entre ambos en la ciudad balnearia favoreció a Estudiantes, que consiguió imponerse en aquella oportunidad.

Las acciones en recinto "albinegro" serán controladas por Alejandro Chantiri y David Suárez.

Por su parte, Pueblo Nuevo también tendrá actividad en condición de local. Desde las 21:30, en el gimnasio Juan Manolio, recibirá a Independiente de Tandil, en otro de los encuentros correspondientes a la jornada de cierre y una victoria le dará al "Lobo" la clasificación a la Reclasificación sin depender de otros resultados.

Alex Reyes y Juan Rincón serán los encargados de impartir justicia.