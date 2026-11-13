Confirmaron la grilla artística por escenario para la 1° Peña del Festival

De cara a la realización de la 1° Peña del Festival Nacional de Doma y Folclore de Olavarría, que tendrá lugar este sábado 14 de noviembre desde las 20:00 horas en el Club Ferrocarril Sud, la organización difundió el cronograma oficial de presentaciones en sus dos escenarios simultáneos, el equipo de locutores y los detalles operativos para el público.



El evento tendrá un fin estrictamente solidario, destinando lo recaudado a total beneficio del Merendero de Ferro y del Grupo Solidario Por Más Sonrisas.



Distribución de artistas por escenario y cierre bailable



La noche contará con espectáculo continuo en dos espacios del club, además de sorteos en vivo con el número de entrada. La grilla quedó diagramada de la siguiente manera:

Escenario Gimnasio Básquet:

Ballet Amarrados al Folclore

Sergio Gorosito

La 4 Justa

Los Macha

Gustavo Corvi

Camino Folk

El Barullo

Diego González

La Doble F

Nico Centineo

Los Provincianos

Martín Graff

Escenario San Telmo:

Los Macha

Ballet Amarrados al Folclore

El Barullo

Sergio Gorosito

La 4 Justa

Diego González

Gustavo Corvi

Camino Folk

Los Provincianos

Martín Graff

La Doble F

Nico Centineo

Tras la presentación central de Alazanes, el cierre de la jornada será a pura cumbia con los shows de Diego González y Ezequiel Flores.



Conducción solidaria, ingresos y valor de las entradas



La animación y locución oficial estará a cargo de un equipo integrado por los comunicadores locales Luis Occhi, Juana Gómez, Guillermo Diorio y Andrés Pellegrini, quienes participan de forma solidaria en la jornada.



En cuanto a la logística para el público, se detalló que: