Confirmaron la grilla artística por escenario para la 1° Peña del Festival

De cara a la realización de la 1° Peña del Festival Nacional de Doma y Folclore de Olavarría, que tendrá lugar este sábado 14 de noviembre desde las 20:00 horas en el Club Ferrocarril Sud, la organización difundió el cronograma oficial de presentaciones en sus dos escenarios simultáneos, el equipo de locutores y los detalles operativos para el público.
El evento tendrá un fin estrictamente solidario, destinando lo recaudado a total beneficio del Merendero de Ferro y del Grupo Solidario Por Más Sonrisas.
Distribución de artistas por escenario y cierre bailable
La noche contará con espectáculo continuo en dos espacios del club, además de sorteos en vivo con el número de entrada. La grilla quedó diagramada de la siguiente manera:
Escenario Gimnasio Básquet:
-
Ballet Amarrados al Folclore
-
Sergio Gorosito
-
La 4 Justa
-
Los Macha
-
Gustavo Corvi
-
Camino Folk
-
El Barullo
-
Diego González
-
La Doble F
-
Nico Centineo
-
Los Provincianos
-
Martín Graff
Escenario San Telmo:
-
Los Macha
-
Ballet Amarrados al Folclore
-
El Barullo
-
Sergio Gorosito
-
La 4 Justa
-
Diego González
-
Gustavo Corvi
-
Camino Folk
-
Los Provincianos
-
Martín Graff
-
La Doble F
-
Nico Centineo
Tras la presentación central de Alazanes, el cierre de la jornada será a pura cumbia con los shows de Diego González y Ezequiel Flores.
Conducción solidaria, ingresos y valor de las entradas
La animación y locución oficial estará a cargo de un equipo integrado por los comunicadores locales Luis Occhi, Juana Gómez, Guillermo Diorio y Andrés Pellegrini, quienes participan de forma solidaria en la jornada.
En cuanto a la logística para el público, se detalló que:
-
Ingreso al predio: Se habilitará por calle Buchardo 3341.
-
Entradas: Tienen un valor de $15.000 (incluyen participación en sorteos).
-
Gastronomía: El predio dispondrá de un completo servicio de cantina durante toda la velada.