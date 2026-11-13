Todo listo para el inicio de un nuevo Torneo Internacional en La Pedrera

La “Copa FRS Frigorífico” comenzará este sábado con presencia de jugadores nacionales e internacionales para darle marco al torneo internacional M15 de World Tennis y la Asociación Argentina de Tenis.

El tenis internacional volverá a tener presencia en Olavarría y desde este sábado inicia la competencia principal en el Complejo La Pedrera.

La competencia que tuvo durante varios días la disputa de la Prequaly, definió todos los participantes a los días importantes de disputa que darán comienzo el próximo sábado.

Los tres jugadores mejor posicionados del cuadro se encuentran entre los 400 mejores del ranking mundial, una referencia que anticipa el nivel que tendrá el certamen.

Dante Pagani, considerado una de las nuevas promesas del tenis argentino y último campeón del torneo, volverá a La Pedrera con el objetivo de defender la corona. Pagani consiguió el año pasado en Olavarría su primer título profesional, una conquista que significó un importante salto en su carrera y en el ranking internacional.

La actividad comenzará este sábado 14 y continuará el domingo 15 de noviembre con la disputa de la Qualy, instancia clasificatoria para ingresar al cuadro principal.

El Main Draw se desarrollará desde el lunes 16 hasta el domingo 22 de noviembre y repartirá 15.000 dólares en premios.