Entregaron reconocimiento del HCD a “La Profecía” por sus 30 años



El concejal Gastón Sarachu hizo entrega del reconocimiento otorgado por el Honorable Concejo Deliberante de Olavarría a la banda local “La Profecía”, en el marco de sus 30 años de trayectoria musical.



La iniciativa, impulsada por el propio edil y aprobada por unanimidad, destaca el recorrido artístico de una de las bandas representativas del hard rock en nuestra ciudad que, desde octubre de 1996, construye una identidad propia dentro de la escena musical local.



En ese marco, Sarachu destacó la importancia de reconocer a los artistas que, a través de su trabajo y compromiso, contribuyen a la cultura olavarriense.



“La Profecía es una banda que, a lo largo de estos 30 años, ha sabido construir una identidad musical propia, con letras profundas y un sonido particular, convirtiéndose en una de las referencias del género en nuestra ciudad y la zona”, expresó.



Asimismo, el concejal puso en valor el recorrido del grupo y su presencia en distintos escenarios: “Sus composiciones reflejan aspectos de la vida cotidiana y de nuestra historia argentina, en diálogo con la tradición del heavy rock nacional. Además, han llevado su música a distintos espacios de Olavarría y de la provincia, compartiendo escenario tanto con bandas locales como con artistas de reconocimiento nacional e internacional”.



Actualmente, La Profecía está integrada por Mauro Montero en guitarra y voz, Osvaldo Roth en guitarra y coros, Jorge Luna en batería y Federico Sacher en bajo. Como parte de su presente artístico, la banda se encuentra grabando un nuevo disco en el estudio La Nave de Oseberg, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.



El pasado 17 de octubre, el grupo celebró sus tres décadas de historia con un recital en Bitter Casa Bar, donde compartió canciones de todas sus épocas junto a artistas invitados.